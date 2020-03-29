شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المصابين وحالات الوفاة بفيروس كورونا في الوطن العربي والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المعلن في الدول العربية حتى صباح اليوم الأحد، 6180 مصاباً.

Advertisements وسجل من بينهم 163 وفاة بزيادة 17 وفاة عن أمس السبت. ويتزايد عدد المتعافين يومياً ليقترب من 860 مصاب حتى الآن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد المصابين وحالات الوفاة بفيروس كورونا في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.