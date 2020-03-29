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أفغانستان تدين هجوم مليشيا الحوثي على الرياض وجازان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 29 مارس 2020

أدانت أفغانستان الهجوم الحوثي الإرهابي، الذي استهدف مدينتي الرياض وجازان بالسعودية، في وقت يواجه فيه العالم تفشي وباء .

 

وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

 

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وفي هذا الصدد، قالت أفغانستان إن هذا الهجوم الذي ينفذه الحوثيون في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس كورونا، يؤكد أن هذه المليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان.

 

وأشارت إلى أن الحوثيين ينتهجون منهج ترويع الآمنين ويستقصدون استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

وأكدت الحكومة الأفغانية أن هذه الهجمات الإرهابية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان

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