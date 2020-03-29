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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحامد يلتقي ممثلي حملة "مجتمع واحد" لتنسيق العمل المشترك والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
التقى مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد صباح اليوم بمكتبة ممثلي حملة مجتمع واحد ضد فيروس وحيد لتنسيق عمل اللجان المجتمعية لمواجهة الخطر القادم (فيروس كورونا).
حيث استمع المدير العام الحامد من مدير العلاقات العامة بالحملة الاستاذ حسين العطاس على دور اللجان المجتمعية في توعية العامة وعدم السماح بالتجمعات في الاحياء وفرض حظر تجوال مزمن لكل حي، وتفعيل دور الحجر المنزلي واتباع سبل الوقاية الصحية عن طريق الرش في اماكن التجمعات في الاحياء.
واكد المدير العام العميد الحامد اهمية تكاتف الجميع من مؤسسات ومنظمات ولجان مجتمعية للاستعداد الجيد في حالة تسرب أي اصابات لا سمح الله وضرورة استشعار المسؤولية الاحترازية مشيدا بالتفاعل الكبير الذي قدمة المواطن في مديرية المكلا.
وتأتي هذه الحملة تحت اشراف مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.
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