شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 389 وإصابة 52547 بفيروس كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل

الأحد 29 مارس 2020 أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى 52547، وأن 389 شخصا توفوا جراء الإصابة بالمرض.

وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 3965 حالة مقارنة باليوم السابق، في حين قفز عدد الوفيات بواقع 64 حالة.

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