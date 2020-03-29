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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير فرنسي سابق جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 29 مارس 2020
توفي وزير فرنسي سابق، اليوم الأحد، 29/آذار/2020، جراء إصابته بفيروس كورنا المستجد.
وقالت مصادر إعلامية إن الوزير الفرنسي "باتريك ديفيدجيان" توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورنا في فرنسا الخمسين ألفا وفق آخر إحصائية
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