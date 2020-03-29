شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:22 مساءً, 29 مارس 2020 م المناطق - وكالات سجلت السلطات الروسية اليوم 270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1534 إصابةً.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيانه ، أن الإصابات الجديدة سجلت في 26 منطقة، منها 197 إصابة في العاصمة موسكو.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط روسيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمان حالات وفاة.

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