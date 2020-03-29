شكرا لقرائتكم خبر عن 64 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا اليوم ، 3965 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 64 حالة وفاة . وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 52547 إصابة ، وارتفع عدد الوفيات إلى 389 حالة وفاة.

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