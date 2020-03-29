شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الهندي يعتذر لمواطنيه عن إجراءات الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اعتذاره لاتخاذ " قرارات صارمة" شملت فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن مودي القول في خطابه الاذاعي الشهري " لابد أن المواطنين يتعجبون ويتساءلون أي رئيس وزراء أنا، ولكن الاغلاق هو الحل الوحيد أمامنا".

وضاف" أعتذر عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الصعبة التي تسببت في جعل حياة المواطنين صعبة، خاصة الفقراء. أعلم أن بعضكم سوف يشعر بالغصب مني. ولكن هذه الإجراءات الصعبة هى ما نحتاج إليه للفوز في هذه المعركة".

ويشار إلى أن الهند أصابها الشلل خلال الأسبوعين الماضيين، عقب أن أعلنت ولاية تلو الأخرى عن إقرار إجراءات إغلاق تشمل وقف وسائل النقل العام وإغلاق المدارس والجامعات والمراكز التجارية والأسواق وصالات الجيم. كما أعلن مودي الثلاثاء الماضي فرض الاغلاق.