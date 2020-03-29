شكرا لقرائتكم خبر عن 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الهند اليوم إلى 979 شخصًا من بينهم 48 أجنبيًا بعدما سجلت السلطات الصحية 106 حالات اصابة جديدة بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان إنها سجلت أيضًا ست وفيات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات من جراء هذا الفيروس إلى 26 شخصًا.
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