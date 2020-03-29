قيادي كردي: القوى المعارضة للزرفي لم تتفق على البديل حتى الآن

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الأحد، إن القوى الكردستانية لن تكون عامل عرقلة لتمرير أي حكومة يتم تقديمها "طالما احترمت الحقوق الدستورية"، معتبراً أن القوى "الشيعية" المعارضة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، لم تتفق على الشخص البديل حتى الآن.
وبين أننا "لا نشكك بإمكانيات رئيس الوزراء المكلف في إمكانية إقناع القوى الأخرى، لكنه حتى اللحظة لم يستطع إقناع القوى المعارضة له بشكل علني"، مضيفاً أن "المشكلة اليوم بالقوى الشيعية المعارضة له، كونها تبدي المعارضة لكنها حتى اللحظة لم تتفق على الشخص البديل، سواء كان بإعادة الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أو تقديم اسم متفق عليه".
وتابع باجلان، أن "الكرة اليوم بملعب القوى الشيعية، ونحن في القوى الكردستانية، حريصون كل الحرص على تمرير الكابينة الحكومية التي يتم تقديمها مهما كانت طالما احترمت الحقوق الدستورية، لأن البلد ينحدر إلى منزلق خطير أمنياً وصحياً واقتصادياً، ولم ولن نكون عامل عرقلة أو تأزيم للأوضاع أو نقف مع جهة على حساب الأخرى".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في الـ 17 آذار الحالي النائب عن محافظة النجف عضو تحالف النصر عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة.
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