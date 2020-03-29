إصابة شقيق الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بفيروس كورونا

ومحمد رضا خاتمي طبيب وسياسي إصلاحي، شغل منصب رئيس البرلمان السادس وكان من بين الطلبة الذين أطلقوا على أنفسهم لقب "السائرون على خط الإمام" الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران.

ومن خلال رسالة عبر الفيديو وجه خاتمي انتقادا إلى تعامل الحكومة الإيرانية مع انتشار فيروس كورونا داعيا إياها إلى العمل على تهيئة الظروف كي يتمكن المواطنون من التزام منازلهم والبحث عن الأسباب التي تجعلهم غير ملتزمين بالإرشادات الصحية.