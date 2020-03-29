الخارجية: تسجيل حالة وفاة وإصابات جديدة بكورونا لعراقيين في بريطانيا والنمسا وكندا

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، تسجيل حالة وفاة عراقي في بريطانيا جراء فايروس كورونا، وثماني إصابات بالفايروس لعراقيين في النمسا وكندا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل حالة وفاة في بريطانيا و8 حالات إصابة، 5 منها في النمسا و3 في كندا بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية العراقية".
وأوضح الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 51 حالة موزعة كالتالي: بلجيكا 11، الأردن 10، إيطاليا 6، أميركا 5، بريطانيا 5، كندا 6، النمسا 5، لبنان 2، ايران 1 ،إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".
وأوضح الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 51 حالة موزعة كالتالي: بلجيكا 11، الأردن 10، إيطاليا 6، أميركا 5، بريطانيا 5، كندا 6، النمسا 5، لبنان 2، ايران 1 ،إضافة إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".
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