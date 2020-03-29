الزرفي: المجتمع الدولي مطالب بمساعدة إيران لمواجهة كورونا ومنع كارثة إنسانية

دعا رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الأحد، المجتمع الدولي لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا، محذرا من كارثة إنسانية.
وقال الزرفي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تيوتر إن "مساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف".
وأضاف "على المجتمع الدولي مساعدة إيران برفع أو تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية و أمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الإسلامية".
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