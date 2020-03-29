'تشغليها يكاد يكون معدوما'.. المولدات الاهلية تبدأ بالعمل مع اقتراب الجبايات الشهرية!

دعوة وزير الكهرباء جاءت عبر كتاب رسمي اصدره، يوم الجمعة الفائت (27 اذار 2019)، وارسله الى المحافظين في محافظات العراق كافة باستثناء اقليم كردستان، مطالبا اياهم بضرورة التدخل وعدم استيفاء اجور الكهرباء الاهلية.وجاء في كتاب الوزير، “لاحظنا ان اصحاب المولدات الاهلية قد استمروا باستيفاء كامل مبالغ اشتراك المواطنين معهم على الرغم من ان ساعات التشغيل تكاد تكون معدومة”، مشيراً الى انه “من اجل تعزيز دعوات التكافل الاجتماعي في ظل هذه الظروف الصعبة ومراعاة للظروف المعاشية ندعوكم من خلال لجان المحافظة بالاشراف على شؤون اصحاب المولدات”.

واضاف الكتاب، ان “المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف الجميع وعلى كافة المستويات لتقليل الاعباء المالية على المواطنين ومحاسبة كل من يستغل هذا الظرف”.



المولدات تعود للعمل في نهاية كل شهر!!



مواطنون من مناطق متفرقة في البلاد، ابلغوا الخليج 365، إن المولدات الاهلية عادت للعمل، "كالعادة" مع اقتراب الجباية الشهرية.

وقال مواطنون، فضلوا عدم ذكر اسماءهم، إن المولدات الاهلية تبدأ مع اقتراب نهاية كل شهر بالعمل، عازيا ذلك الى قطع ملحوظ مع اقتراب جباية المولدات للاشتراك الشهري.

صفقة فساد .. تجدد آخر ثلاثة ايام من كل شهر

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