سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 29 مارس 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.69 للشراء و15.79 للبيع.



وهيمن سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على الدولار في 15 بنكا مصريا.

ويأتي استقرار الدولار في مصر رغم الضغط الذي تشهده مصادر العملة الأجنبية في البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة إيرادات السياحة وقناة السويس.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي الجاري 2020/2019، رغم جائحة كورونا.

كما توقعت المؤسسة أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% في 2021/2020.

والخميس الماضي، خفضت مصر من توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1% من 5.6% بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وتسببت الأزمة في خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار نسبيا بعد موجة صعود متتالية للعملة المصرية منذ نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة التخطيط المصرية إن البلاد تستهدف نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5% في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية.



أعلى سعر للدولار في مصر

وباع بنك مصر إيران "ميد بنك" الدولار بأعلى سعر في مصر عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وبسعر أقل قرشا واحدا في البيع سجل الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

السعر المهيمن

وعرضت بنوك عودة والتعمير والإسكان والمشرق والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي والبركة والتجاري الدولي وقناة السويس وبلوم مصر وكريدي أجريكول والإسكندرية والأهلي اليوناني، سعر الدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

وعرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه على شاشة بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

سعر اليورو والإسترليني

ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.17 جنيه للشراء مقابل 17.53 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 19.02 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.71 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.