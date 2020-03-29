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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سنغافورة تعلن تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 مارس 2020
أعلنت سنغافورة تسجيل ثالث وفاة لديها بفيروس كورونا الجديد، الأحد، بعد أن تخطت حالات الإصابة 800 شخص، حيث سجلت 70 إصابة جديدة بالفيروس السبت.
وقالت وزارة الصحة إن سنغافوريا في السبعين من عمره توفي بعد أن قضى 27 يوما في العناية المركزة وكانت لديه بعض المشكلات الصحية الأخرى.
وسجلت البلاد حالتي الوفاة السابقتين قبل ما يزيد قليلا على أسبوع وكانتا لمسنين أيضا لديهما مشكلات صحية أخرى.
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