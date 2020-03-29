رغم حظر التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.. تكدس الركاب داخل قطار "الفيوم_القاهرة"

حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا إثر انتشار صور لقطار "الفيوم _القاهرة" وحالة الزحام الشديد والتى تظهر تكدس المئات داخل عربات القطار وخارجه وعلى الأبواب، ضاربيت بتحذيرات وزارة الصحة عرض الحائط.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لركاب قطار 141 الفيوم- القاهرة بسبب الغاء قطار 1109، يظهر فيها تكدس عشرات الركاب داخل عربات القطار وخارجه وعلى الأبواب.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، التكدس المتكرر كل يوم،خصوصًا في ظل دعوات الحكومة بعدم التجمع والزحام في الشوارع والمواصلات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".



أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، زيارةً مفاجئةً لمركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قبل بدء توقيت حظر التجوال بساعة ونصف، لمتابعة حركة تشغيل القطارات، حيث اطمأن على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات، وعلى تقديم كافة التسهيلات للركاب.

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كما توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وشاهد مرور 3 قطارات واطمأن على عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات، والتقى الوزير بعدد من الركاب.

فيما أشاد “الوزير” بوعي الشعب المصري في الخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، مشيرا إلى عدم وجود تكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات. حسبما نشر موقع "القاهرة ٢٤".

وأشار إلى أن هناك عدد 38 قطارا يعملون بالخط الأول و22 قطارا بالخط الثاني و8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين، بزمن تقاطر لا يزيد عن 4 دقائق، وتم الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، ما ساهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.