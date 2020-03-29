لفتت سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر في حديث اذاعي الى أن "الطلاب يريدون العودة الى الحجر الصحي لمدة شهر ونصف وقد حاولنا قدر المستطاع ان نخفف عنهم دفع الاموال وكان هناك شخص ساعدنا في هذه المسألة"، مشيرة الى أنني "مع جمعية المصارف استطعنا أن نحل الكثير من الامور فيما يتعلق بدفع الاموال وتسهيل شراء الطلاب للطعام "اونلاين" وان لا يخرجوا أبدا من المنازل"، مشددة على أنه "كان هناك تجاوب كبير من قبل جمعية المصارف وسهلت الامور".
في المقابل رأت ميرا ضاهر أنه "لايزال ينقص الطلاب ايجار المنزل"، مشيرة الى أننا "نعمل قدر المستطاع لتأمين أمورهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة لبنان بايطاليا: نعمل بشكل كبير لتسهيل امور الطلاب اللبنانينن لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.