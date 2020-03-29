لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما نقوم به لجهة تأمين الدعم لتجهيز مراكز الحجر الوقائي في منطقة البترون في المستشفيات وخارجها لا يعني أن منطقتنا موبوءة الا أن الاحتياط واجب".
وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أمس في بيان عن إصابات الكورونا، انه "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس". وأضافت اضاف البيان "كما، سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى بيروت الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى ثمانية".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: ما نقوم به في منطقة البترون لا يعني أن منطقتنا موبوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.