سعد: ما نقوم به في منطقة البترون لا يعني أن منطقتنا موبوءة

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "ما نقوم به لجهة تأمين الدعم لتجهيز مراكز الحجر الوقائي في منطقة البترون في ​المستشفيات​ وخارجها لا يعني أن منطقتنا موبوءة الا أن الاحتياط واجب".

وكانت ​وزارة الصحة العامة​ قد أعلنت أمس في بيان عن إصابات ​الكورونا​، انه "حتى تاريخ 28/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في ​مستشفى​ بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم امس". وأضافت اضاف البيان "كما، سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر، في مستشفى بيروت الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات الى ثمانية".