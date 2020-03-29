يعقوب:مصائب الناس مع ⁧‫كورونا‬⁩ والحاجات المعيشية اكبر من صغائر الشعبوية

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ ان "الاستمارات في ​البعثات الدبلوماسية​ اعدت منذ 3 ايام واجراء عودة اللبنانيين في الخارج متفق عليه"، معتبرا أن "التصريحات والتهديد والضغط على ⁧‫حسان دياب‬⁩ غير مبررة"، مشددا على أن "مصائب الناس مع ⁧‫كورونا‬⁩ والحاجات المعيشية اكبر من صغائر الشعبوية".

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