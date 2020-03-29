الراعي: نصلي على نية شفاء المصابين بوباء كورونا

لفت البطريرك الماروني الكاريدنال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة اليوم إلى انه نصلي على نية شفاء المصابين بوباء ​كورونا​، ونجاة الاصحاء من هذا الوباء، والحد من انتشاره وازالته، كما حماية المعتنين بالمصابين: أطباء وممرضين وممرضات وأهالي ومتطوّعين". وشدد على انه "لا بد من الاستفادة من هذه العزلة القسرية الشخصية والاجتماعية والدولية، والوقوف امام الذات بحضرة الله وكتبه المقدسة، والاصغاء لما يقول لنا ولكل واحد وواحدة منا... عالمٌ جديد يجب ان يولد، إنسانًا ونهجًا ومسلكًا ورؤيا تصويبيّة. ولقد وعدَنا الربُّ يسوع في خاتمة ​الكتب​ المقدَّسة بعهديها القديم والجديد: "هاءنذا أجعل كل شيءٍ جديدًا" (رؤ5:21). "فأنا هو الألف والياء، الاول والآخر، البداية والنهاية"؟

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