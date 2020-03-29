محمد بعاصيري: لا سبب يمنع دون التفات المصارف الى التلاميذ بالخارج

لفت النائب السابق لحاكم ​مصرف لبنان​ ​محمد بعاصيري​ في حديث تلفزيوني الى أنه "لا سبب يمنع دون التفات المصارف الى التلاميذ الموجودين في الخارج والسماح بتحويل الاموال لهم"، مؤكدا أنه "لا يجب أن يكون هناك أي أمر قانوني يمنع ذلك وعلى ​جمعية المصارف​ أن تعقد اجتماعا طارئاً لتسهل هذا الامر بأسرع وقت ممكن".

أما بالنسبة للبنانيين الذين لا يملكون ودائع في المصارف وابناؤهم موجودون في الخارج، فرأى أنه "لهؤلاء ​الطلاب​ أن يتوجهوا الى ​السفارات اللبنانية​ في البلد الذي هم موجودون فيه ويحصلوا على موال مثلا على ان يوقعوا على سند فيكون المبلغ كقرض يسدد لاحقا"، مشددا على أنه "هناك تحسس اجتماعي لا يجوز ان ننتظر ​القضاء​ والقانون ولا يجب ان يشعر التلاميذ بالتيتم".