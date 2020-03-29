لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​كتلة المستقبل​ تحذّر من تعيينات لحاكمية ​مصرف لبنان​، بحيث يضع فريق سياسي يده على هذا المرفق الحساس"، مشيرا إلى ان "هذا المرفق كان في يدكم 30 سنة، شو عملتوا فيه غير إفلاس وفساد وخراب؟ وممنوع على ​الحكومة​ أن تملأ الشواغر فيه؟". وأضاف "في زمن ​الكورونا​، مش أحسنلكم تهتموا بالناس يللي فقّرتوهم؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيّد للمستقبل: "مش أحسنلكم تهتموا بالناس يللي فقّرتوهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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