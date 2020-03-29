قيومجيان: إغلاق الحدود ومنع عودة النازحين من قبل النظام جريمة قانونية

أكد الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ ان "مسؤولية الحكومة ال​لبنان​ية أخذ الإجراءات الصحية واللوجستية لعودة كل لبناني الى بلد، توازياً مسؤولية حلفاء ​النظام السوري​ في لبنان الضغط عليه لفتح الحدود أمام عودة السوريين الى بلادهم". واعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "إغلاق الحدود ومنع عودة النازحين من قبل النظام جريمة قانونية واخلاقية وضرب لحقوق الإنسان". وكانت ​وزارة الداخلية السورية​ قد أعلنت إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنون السوريون.

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