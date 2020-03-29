أشار وزير المغتربين ​ناصيف حتي​ في حديث تلفزيوني الى أن وزارة المغتربين و​وزارة المال​ تعملان على حث ​المصارف​ للسماح بالاهل بتحويل أموال لابناءهم الى الخارج وقدشكلت لجنة لاجل ذلك"، معتبرا أن "هذا اجراء أكثر من ضروري في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها ​العالم​ جراء أزمة كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر حتي: شكلت لجنة لحث المصارف على السماح للأهل بتحويل أموال لأبنائهم في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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