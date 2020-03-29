النشرة: جريح بحادث سير على أوتستراد إميل لحود

علمت "​الخليج 365​" أن ​حادث سير​ وقع على أوتستراد ​إميل لحود​، مما أدى الى سقوط جريح وقد عملت فرق ​الصليب الأحمر اللبناني​ على نقله الى المستشفى، فيما حضرت عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ الى مكان الحادث. إضغط للمزيد

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