عربيد: لفيروس كورونا تأثير كارثي على المنظومة الاقتصادية

لفت رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد في حديث إذاعي إلى انه "لفيروس كورونا تأثير كارثي على المنظومة الاقتصادية"، معتبرا أن "المؤسسات الصغير والمتوسطة ستكون أول ضحية بعد انتهاء هذا الفيروس".
وشدد على ان "المطلوب تغييرات جذرية بنيوية عبر تغيير منظومة الدفع وخفض الضرائب بشكل سريع وبخطة آنية"، لافتا إلى انه "لديا التحفيزات بالقطاع المصرفي وقصة الفوائد المدينة يجب ان تنتهي بأسرع وقت".
كما دعا عربيد إلى "اصلاح ضريبي وتحفيز الانتاج وتنظيم منظومة الدفع والا فان الوضع الاقتصادي على شفير الهاوية".
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