عربيد: لفيروس كورونا تأثير كارثي على المنظومة الاقتصادية

لفت رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ في حديث إذاعي إلى انه "ل​فيروس كورونا​ تأثير كارثي على ال​منظومة​ الاقتصادية"، معتبرا أن "المؤسسات الصغير والمتوسطة ستكون أول ضحية بعد انتهاء هذا الفيروس".

وشدد على ان "المطلوب تغييرات جذرية بنيوية عبر تغيير منظومة الدفع وخفض ​الضرائب​ بشكل سريع وبخطة آنية"، لافتا إلى انه "لديا التحفيزات ب​القطاع المصرفي​ وقصة الفوائد المدينة يجب ان تنتهي بأسرع وقت".

كما دعا عربيد إلى "اصلاح ضريبي وتحفيز الانتاج وتنظيم منظومة الدفع والا فان ​الوضع الاقتصادي​ على شفير الهاوية".