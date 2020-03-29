اصابة عامل في دير راهبات أخوات يسوع المصلوب في بلدة مشحلان بكورونا

أعلنت خلية ​الأزمة​ في قرى وبلدات الحروف في ​قضاء جبيل​ أنها تبلغت أن أحد الاشخاص العاملين في دير راهبات أخوات ​يسوع المصلوب​ في بلدة مشحلان مصاب بفيروس كورونا، نتيجة الفحص الذي أجري له بعد الاشتباه بحالته منذ ثمانية أيام، وتم نقله إلى مركز خارج المنطقة لتلقي العلاج اللازم، وأن الاخوات هن منذ 14 يوما في الحجر داخل الدير دون الإحتكاك بأي شخص.

وطلبت الخلية من جميع من احتك أو زار الأخوات أو أحد العاملين في الدير أن يبلغ خلية الأزمة على أرقام الطوارىء 03077181 - 70737073، أو أحد أرقام المعنيين في الخلية. ولفتت الى أنها تواصلت مع الدير، وطلبت من المعنيين تجديد الحجر، ووضعت متطوعين في خدمتهم لتلبية حاجاتهم الملحة، متمنية للمصاب الشفاء العاجل وللجميع دوام ​الصحة​ والعافية.