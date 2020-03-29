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مسؤول صيني يحذر من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا

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أعلن متحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​ مي فنغ أن تزايد عدد الإصابات الوافدة ب​فيروس ​ في البلاد أثار احتمال تعرضها لموجة تفشي ثانية، موضحا ان "الصين لديها بالفعل 693 حالة من الخارج، مما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفشي جديدة لا تزال كبيرة نسبيا".

وكانت السلطات الصحية الصينية، قد أعلنت انها سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسي أمس السبت انخفاضا من 54 في اليوم السابق. وأضافت أن جميع الإصابات ​الجديدة​ باستثناء واحدة هى لمسافرين قادمين من الخارج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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