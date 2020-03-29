روسيا تعلن تسجيل 270 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيل 270 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1534.
هذا وأعلنت روسيا،تطوير عقار لعلاج مرضى فيروس كورونا، بناء على دواء "ميفلوكوين" المضاد للملاريا.
وأفادت الوكالة الفيدرالية للطب والبيولوجيا، عبر بيان، أنها نجحت في "تطوير دواء لعلاج عدوى كورونا على أساس عقار ميفلوكوين المضاد للملاريا، مستفيدا من التجربتين الصينية والفرنسية"، مشيرة الى أن "العقار يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا، ونتيجة لذلك يوقف الالتهاب الذي يسببه كورونا".
وشددت رئيسة الوكالة فيرونيكيا سكيورتسوفا على إنه "يجب دمج الميفلوكوين مع المضادات الحيوية لتحقيق أقصى تأثير، ما يسمح بزيادة تركيز العوامل المضادة للفيروسات في بلازما الدم والرئتين".
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