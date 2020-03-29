شقيق محمد خاتمي يعلن اصابته بكورونا

أعلن النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني وشقيق الرئيس الأسبق محمد خاتمي، محمد رضا خاتمي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. ولفت خاتمي إلى انه توجه إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، عقب اكتشاف إصابته بالفيروس، موجها انتقادا إلى تعامل الحكومة الإيرانية مع انتشار فيروس كورونا.
ودعا الحكومة إلى العمل على تهيئة الظروف كي يتمكن المواطنون من التزام منازلهم والبحث عن الأسباب التي تجعلهم غير ملتزمين بالإرشادات الصحية، مؤكدا أن "كورونا" كشف عن وجود أمراض سياسية واقتصادية واجتماعية في البلاد.
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