أعلن عمدة العاصمة الروسية ​موسكو​ ان "انتشار ​فيروس كورونا​ دخل مرحلة جديدة"، لافتا إلى ان "دد الإصابات تتزايد في العاصمة". وكانت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ في ​روسيا​، ميليتا فوينوفيتش قد لفتت إلى ان سكان موسكو لا يمتثلون للتوصيات والإجراءات الوقائية كالبقاء على مسافة مترين بين المواطنين والأشخاص والسير أفرادا وليس في مجموعات وما يفعله سكان العاصمة هو العكس تماما ما يهدد سلامتهم الصحية وانتقال الفيروس لهم". وكانت منظمة الصحة العالمية اعلنت أن "عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا والوفيات أكثر من 26 ألفا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمدة موسكو: انتشار فيروس كورونا يدخل مرحلة جديدة والإصابات تتزايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.