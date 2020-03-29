ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا وتسجيل 4000 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسجلين رسمياً في ألمانيا حتى مساء السبت 54200 شخص. جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية وفقاً لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.
وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصاً، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصاً، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصاً.
وسجلت ولاية هامبورغ أعلى نسبة إصابات بالمرضلكل 100 ألف نسمة، إذ حققت قيمة بلغت 105.1، مقارنة بمعدل 65.2 في بقية الولايات الألمانية.
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