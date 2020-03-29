رئيس وزراء أستراليا:معدل انتشار كورونا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون أن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في أستراليا انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة، موضحا ان "الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 في المئة، انخفاضا من 25 إلى 30 في المئة قبل أسبوع، مما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة".
كما أعلن موريسون عن تقديم الحكومة نحو 680 مليون دولار أمسركي كدعم إضافي لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر الهاتف والخدمات الصحية الأخرى. وكان موريسون، قد دعا إلى عدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من 500 شخص، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن ملايين السكان سيصابون بفيروس كورونا المستجد خلال أشهر.
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