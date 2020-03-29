تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قبرص

أعلنت السلطات القبرصية، تسجيل 17 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 179، فيما توفي خمسة أشخاص خلال الأيام السابقة جراء الفيروس. جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم 23 آذار الجاري إغلاق ​الجزيرة​ حتى 13 نيسان لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص باتت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية. وكان الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، قد قاموا بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كإجراء احترازي، وأكدت النتائج عدم اصابتهم.

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