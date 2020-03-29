وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ العُمانية عن تسجيل 15 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد المصابين إلى 167.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تشخيص 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 152، مشيرة الى أن الحالات الجديدة كلها لمواطنين عمانيين، و 8 منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي. فيما تم التأكد من شفاء 23 حالة.

وحتى صباح يوم أمس، تجاوز عدد مصابي "كوفيد- 19" حول العالم 597 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.