وزارة الصحة العمانية: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 167.
وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تشخيص 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 152، مشيرة الى أن الحالات الجديدة كلها لمواطنين عمانيين، و 8 منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي. فيما تم التأكد من شفاء 23 حالة.
وحتى صباح يوم أمس، تجاوز عدد مصابي "كوفيد- 19" حول العالم 597 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.
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