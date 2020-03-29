نتانياهو وغانتس يحرزان تقدما في مفاوضات حكومة الوحدة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس حزب "حصانة لإسرائيل" بيني غانتس عن التوصل إلى تفاهمات مهمة نتيجة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.
وأشار بيان مشترك صدر عن الطرفين عقب اجتماع في مقر إقامة رئيس الحكومة واستمر حتى ساعات الفجر الى انه "سيعقد اجتماع آخر خلال اليوم للتوقيع على اتفاق الائتلاف"، لافتا إلى أنه تم "تحقيق تفاهم فيما يتعلق بجميع بنود الاتفاق تقريبا".
وذكر مسؤولون في حزب "الليكود" أنه من المتوقع أن يعرض نتانياهو على وزراء حاليين أن يعملوا كسفراء لإسرائيل بهدف إخلاء المقاعد الوزارية.
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