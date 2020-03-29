نتانياهو وغانتس يحرزان تقدما في مفاوضات حكومة الوحدة

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ ورئيس حزب "حصانة لإسرائيل" ​بيني غانتس​ عن التوصل إلى تفاهمات مهمة نتيجة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.

وأشار بيان مشترك صدر عن الطرفين عقب اجتماع في مقر إقامة رئيس ​الحكومة​ واستمر حتى ساعات الفجر الى انه "سيعقد اجتماع آخر خلال اليوم للتوقيع على اتفاق الائتلاف"، لافتا إلى أنه تم "​تحقيق​ تفاهم فيما يتعلق بجميع بنود الاتفاق تقريبا".

وذكر مسؤولون في حزب "الليكود" أنه من المتوقع أن يعرض نتانياهو على وزراء حاليين أن يعملوا كسفراء لإسرائيل بهدف إخلاء المقاعد الوزارية.