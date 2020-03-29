المركزي المصري يضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي

قرر ​البنك المركزي المصري​ وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر ​كورونا​، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وأضاف البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

هذا وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة السبت ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576 في عموم البلادن مشيرا الى أن مصر سجلت 6 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين بين 57 و78 عاما.

وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية، إلى أن أعداد الحالات التي شُفيت من الفيروس وصلت إلى 121، وسجلت مصر 161 حالة تغيرت نتيجة فحوصاتها من الإيجابية للسلبية.