قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.
وأضاف البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.
هذا وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة السبت ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576 في عموم البلادن مشيرا الى أن مصر سجلت 6 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين بين 57 و78 عاما.
وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية، إلى أن أعداد الحالات التي شُفيت من الفيروس وصلت إلى 121، وسجلت مصر 161 حالة تغيرت نتيجة فحوصاتها من الإيجابية للسلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي المصري يضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.