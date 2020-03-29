محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أخلت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، بالتعاون مع قسم ثان شبرا الخيمة، وحي شرق شبرا الخيمة، اليوم الأحد، عقارًا مكونًا من 5 طوابق، لانهيار بعض درجات السلم الخاص به، دون وضوع خسائر بشرية.
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بانهيار سلم العقار الكائن في شارع الورشة المتفرع من شارع مستشفى بهتيم بجوار المطافئ الجديدة.
انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط بعض درجات سلم العقار، وجرى إخلاءه لحين العرض على استشاري المنشآت الآيلة للسقوط للإفادة بالتقرير الهندسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إخلاء عقار مكون من 5 طوابق بسبب انهيار أجزاء منه في شبرا الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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