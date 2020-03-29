محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، في تطهير وسائل المواصلات العامة والخاصة، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" التي أطلقها برلمان شباب المحافظة، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وبدأ أعضاء برلمان الشباب بتطهير وتعقيم السيارات في نطاق حي المناخ، وتوعية المواطنين بالاحتياطات اللازمة لمكافحة الفيروس، والتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة لحمايتهم.
كما جرى رسم علامات على الأرض أمام ماكينات الصراف الآلي ليقف عليها المواطنون على مسافات وقائية لهم خلال استخدام الماكينة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الشباب والرياضة" تشارك في تطهير وسائل المواصلات ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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