النمسا: إصابات كورونا عند 8200 حالة و78 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا فى (أ ش أ)
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا الأحد إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة.
وقال وزارة الصحة النمساوية - في بيان اليوم- أن ولاية "تيرول" لا تزال هي الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابات، تليها ولاية النمسا العليا والتي سجلت 1402 حالة.
وأشار البيان إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتي تطبق للأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أنه لم يصل الوباء بعد إلى ذروته في البلاد حيث يستمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع.
يشار إلى أن معدل نمو الإصابات الجديدة انخفض لأول مرة دون 10% وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على نجاح إجراءات الحجر الصحي في المنازل.
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