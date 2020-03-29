روحاني: كورونا قد يستمر قد في إيران لعام آخر أو عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لم يستبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، استمرار بقاء فيروس كورونا المُستجد لمدة طويلة قد تصل حتى العامين، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وقال روحاني خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، الأحد، إنه "لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين".

كما دعا الرئيس الإيراني إلى إلى ضرورة إعداد المجمتع للحياة والتعايش مع كورونا، إلى أن يتم العثور الدواء أو اللقاح المناسب له.

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ولفت روحاني إلى ضرورة "تغيير ظروف مجتمعنا بحيث تكون قادرة على تحمل كورونا"، وفق "روسيا اليوم".

وقال الرئيس الإيراني إن تفشي الوباء بلغ ذروته في بعض المحافظات، موضحًا أن تحديد ما إذا كانت بلاده بلغت الذروة أم لا ستتضح بعد عطلة عيد النوروز.

وأودى الوباء الفيروسي بحياة 2517 شخصًا في إيراني من إجمالي أكثر من 35 ألف مُصاب منذ تسجيل أول إصابتين في 18 فبراير الفائت.