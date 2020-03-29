"أيربنب" يعرض سكن مجاني للمشاركين في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو (د ب أ)

أعلن موقع "أيربنب" لتأجير الوحدات والغرف السكنية عبر الإنترنت اعتزامه التعاون مع شبكة المضيفين المتعاملين معها من أجل توفير سكن مجاني لحوالي 100 ألف من المتطوعين وأفراد الأطقم الطبية المشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الجهود الجديدة تستند إلى البرامج التجريبية التي أطلقها في فرنسا وإيطاليا والتي يقدم فيهما حوالي 6000 مضيف وحداتهم السكنية مجانا للعاملين في مجال مكافحة كورونا المستجد.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى البرنامج الجديد الذي أطلقه موقع "أيربنب" يتيح للمضيفين اختيار تقديم وحداتهم السكنية مجانا من خلال منصة "أوبن هومز" التي أطلقها موقع أيربنب لتسكين الطوارئ في عام 2012.

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وذكر موقع أيربنب أنه سيخفض الرسوم التي يمكن أن يدفعها عامل الرعاية الصحية الذي يحتاج إلى سكن إذا لم تتوافر مساكن مجانية لهم، مضيفا انه سيطبق إجراءات تعقيم وسلامة أشد صرامة على المساكن التي يتم تقديمها من خلال برنامج السكن المجاني.

وقال جو جيبيا ، أحد مؤسسي موقع "أيربنب) في بيان : "العاملون في الأطقم الطبية وعمال الإغاثة الأولية لمواجهة كورونا يقدمون خدمات الدعم والإنقاذ أثناء تفشي فيروس كورونا ونحن نريد مساعدتهم".

وأضاف جيبيا "سمعنا من عدد لا حصر له من أصحاب الوحدات السكنية عن رغبتهم في توفير سكن مريح للعاملين في مساعدة مرضى كورونا. تواصلنا مع شركائنا من المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الحكومية وجهات اخرى للعمل معا في هذه الأوقات الاستثنائية".