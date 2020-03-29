بالصور.. أهالي قرية بالأقصر يستضيفون 1200 سوداني بعد غلق حدود بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

استضاف أهالي قرية الزنيقة التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ١٢٠٠ مواطن سوداني عالقين كانوا في طريق العودة إلى بلادهم، وتوقفت بهم الحافلات في القرية بعد علمهم بغلق بلادهم لحدودها البرية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجمع أهالي قرية الزنيقة المواد الغذائية والأدوية وقدموها للمواطنين السودانيين العالقين، كما فتح الأهالي بيوتهم للسيدات والأطفال وكبار السن فيما جرى استضافة الشباب منهم في دواوين العائلات، بحسب ما ذكر محمود عبدالرحيم، أحد أهالي القرية لمصراوي.

ويشير "عبدالرحيم" إلى أن أهالي القرى المجاورة أيضاً عندما سمعوا بالواقعة جمعوا الطعام وغيره من المواد التي من الممكن أن يحتاجها السودانيون العالقون خلال توقفهم في القرية كالأغطية والمفروشات.