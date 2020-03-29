سيارات التوجيه المعنوي تجوب شوارع بورسعيد لتوعية المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

جابت سيارات التوجيه المعنوي التابعة لأحياء محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أحياء المحافظة المختلفة، لتوعية المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

أشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه يجري تكثيف حملات التوعية بالإجراءات الوقائية لفيرس "كورونا" بواسطة سيارات التوجيه المعنوي، وذلك لإذاعة التعليمات الإرشادية على المواطنين، ودعوة المواطنين إلى البقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف أنه جرى التنبيه على المواطنين بعدم التزاحم أمام المخابز وترك مسافة متر ونصف المتر بين الفرد والآخر، والعناية بالنظافة العامة والشخصية ونظافة البيئة، واستعمال المطهرات، والإلتزام التام بهذه التعليمات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين وعائلاتهم.