إسرائيل.. 400 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

أعلنت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة المصابين بكورونا ارتفعت منذ أمس بـ406 حالات جديدة إلى 3865، لا يزال 66 منهم في حالة

خطرة، وتم توصيل 54 منهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

حتى الآن، تعافى 89 مصابًا بكورونا في إسرائيل بالكامل من الفيروس، ولا تزال حصيلة ضحايا الفيروس في إسرائيل عند مستوى 12 حالة وفاة.