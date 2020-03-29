السعودية تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالصيدليات

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة السعودية أكثر من مليون كمامة مخزنة سرًا بمدينة حائل، خلال تحرياتها الميدانية، ووزعتها على الصيدليات لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن فرق الرقابة ضبطت 1,168,000 كمامة مخزنة،

بهدف تسويقها لاحقًا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

قالت إنه تم حجز هذه الكمامات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

حذرت وزارة التجارة السعودية جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقًا من هذه الممارسات، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.