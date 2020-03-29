السودان: إسقاط طائرة مسيّرة حلقت فوق منزل البرهان

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إسقاط طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرةالمسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.
وأوضحت مصادر أمنية سودانية، أن الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلسالسيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.
وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري
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