أصيب مدنيان اثنان، مساء أمس السبت، بجروح طفيفة في العاصمة السعودية الرياض، جراء تناثر شظايا صاروخ يمني تم اعتراضه وإسقاطه وفقا لوكالة سبوتينك.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني السعودي بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، إن "فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، باشرت أمس السبت 28 مارس 2020، حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأضاف: "تناثرت شظايا هذا الصاروخ على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك".
وكان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، قال إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقتهما جماعة "أنصار الله".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث قوله، إن"الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين ليل السبت أطلقهما المسلحون الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران صوب العاصمة الرياض ومدينة جازان في جنوب المملكة".
وأضاف أن "إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها" وأن "هذا التصعيد من قبل الميليشيا الحوثية لا يعكس إعلان الميليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار".
من جانبها، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، تصدي دفاعاتها لتشكيل جوي تابع للتحالف العربي، في أجواء ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن إصابات إثر سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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