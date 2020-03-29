الكويت: تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتى باسل الصباح تعافى 3 حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين فى الكويت إلى 67 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتى قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في

المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛

ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة

وأضافت أن هناك تسع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.